Неймар в Динамо: Суркіс оцінив фантастичну можливість підписання бразильця

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував можливість трансферу форварда ПСЖ Неймара.

"Думаю, це неможливо через його зарплату. Але футболіст він, можна сказати, великий. Але великі футболісти і відрізняються від інших тим, що не потрапляють в скандали.

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Роналду закінчив грати в Реалі, спокійно перейшов в Ювентус. Мессі все життя грає в Барселоні. А всі ці скандали навколо Неймара... Скільки він коштує? 220 млн євро? Мені здається, жоден футболіст у світі не коштує таких грошей. В роздягальні ПСЖ буде нездорова атмосфера.

Думаю, їхні керівники, які вкладають в клуб величезні гроші, знайдуть вихід із ситуації. Можу їх зрозуміти, але такого футболіста краще відпустити", – сказав Суркіс програмі Трендец.

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