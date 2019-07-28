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Неймар в Динамо: Суркіс оцінив фантастичну можливість підписання бразильця

13:13 554 Читать на русском
Неймар в Динамо: Суркіс оцінив фантастичну можливість підписання бразильця
Неймар / beIN Sports

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував можливість трансферу форварда ПСЖ Неймара.

"Думаю, це неможливо через його зарплату. Але футболіст він, можна сказати, великий. Але великі футболісти і відрізняються від інших тим, що не потрапляють в скандали.

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Роналду закінчив грати в Реалі, спокійно перейшов в Ювентус. Мессі все життя грає в Барселоні. А всі ці скандали навколо Неймара... Скільки він коштує? 220 млн євро? Мені здається, жоден футболіст у світі не коштує таких грошей. В роздягальні ПСЖ буде нездорова атмосфера.

Думаю, їхні керівники, які вкладають в клуб величезні гроші, знайдуть вихід із ситуації. Можу їх зрозуміти, але такого футболіста краще відпустити", – сказав Суркіс програмі Трендец.

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