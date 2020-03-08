ПСЖ сходит с ума из-за Мбаппе: продажа звезд, самая большая зарплата в истории, капитанская повязка

Килиан Мбаппе стоит на пороге судьбоносного решения. Он может пойти по пути "галактикос", или забрать деньги.

21-летний феномен заставляет Париж дрожать. Очередная глава рассказа под названием "новый контракт Мбаппе" получила неожиданный поворот. Издание París United утверждает, что катарские шейхи готовы проститься почти со всеми звездными исполнителями, кроме молодого француза, конечно. Он не продается, хотя уже через два сезона может уйти бесплатно.

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Действующее соглашение Мбаппе с родным клубом завершается в июне 2022-го. Наиболее перспективный форвард планеты не проявляет особого желания продолжать сотрудничество. Время играет против ПСЖ. Спортивный директор парижского гранда Леонардо рассматривает два варианта развития событий, один из которых категорически не устраивает эмира Катара. Последний имеет решающее слово в вопросах трансферов. Именно его жесткая позиция до сих пор не позволила Неймару сбежать из Парк де Пренс. Ситуация Мбаппе – аналогичная.

Воспитанник Монако крутит носом, намекая на возможный трансфер. Леонардо обдумывает самые незначительные финансовые потери с потенциально рекордной продажей в истории (около 300 млн евро), гордые шейхи цепляются за последнюю соломинку из золота, а Флорентино Перес пристально следит за ситуацией с первых рядов. Пока чемпион мира отказывается вести переговоры с ПСЖ, мадридцы имеют серьезный козырь для подписания нового "галактико".

Mbappé é um problema sério quando liga o turbo pic.twitter.com/tgBbrYM2Vb — B24 (@B24PT) March 5, 2020

ПСЖ не изменяет собственным принципам. Футболист хочет уйти? Нужно его озолотить. Точнее – приобрести любовь за деньги. Продажа Мбаппе – это синоним капитуляции амбициозного проекта, который должен был покорять Европу чуть ли не ежегодно. Пытаясь избежать стратегического фиаско, Аль-Хелаифи поручил Леонардо миссию (не) возможную – удержать вундеркинда любой ценой... даже, если придется продать других лидеров, включая Неймара, Ди Марию, Кавани или Верратти!

Бразильца больше не задерживают. Его поведение не стоит колоссальных финансовых затрат, считают боссы французского чемпиона. Избавившись от скандального воспитанника Сантоса, парижане получат фантастические предпосылки для пролонгации Мбаппе. París United частично приоткрывает завесу: "Это будет недосягаемая для европейских грандов зарплата – больше, чем зарабатывает Неймар (38 млн) и Месси (50 млн)". Более пятидесяти миллионов не получал ни один игрок в истории.

Приняв щедрые дары эмира, Килиан превратится в самого высокооплачиваемого футболиста планеты. Кроме этого, ему обещают статус первой звезды и капитанскую повязку. Главная проблема ПСЖ – время. Пока отдел спортивного планирования готовится к летней трансферной кампании (преимущественно "на выход"), чтобы навести порядок со счетами, Мбаппе постоянно удаляется. Француз недоволен своей ролью в команде, провалами в Лиге чемпионов и отношением со стороны тренера, который без лишних угрызений совести сажает его на скамейку, хотя и на последних минутах. "Пришло время взять ответственность на себя – здесь или в другом месте", – заявил нападающий в недавнем инервью France Football.

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В то же время, L'Équipe рассказывает о сложных отношениях Мбаппе с ультрас ПСЖ, что также рискует отразиться на его будущем. Капризную звезду вроде бы разозлил баннер на матче против Бордо: "Комбуаре, Жинола и Раи владели менталитетом победителей. Силва, Мбаппе и Неймар боятся побеждать?". Нежелание клуба отпускать своего ведущего игрока на Олимпиаду в Токио – еще одна причина возможного демарша "Черепашки". Он хочет выигрывать титулы, чтобы реально претендовать на "Золотой матч", но чувствует, что руководство связывает ему руки, а слабо конкурентная Лига 1 – существенно уменьшает шансы на футбольный трон. Другое дело – Реал, где значительно проще выигрывать индивидуальные награды.

Мбаппе не собирается садиться за стол переговоров как минимум до середины марта. Сначала – Лига чемпионов, дальше – стратегическое решение. Если Париж потерпит очередное фиаско на европейской арене, большой перестройки не избежать. Француз получит все карты в руки: весомый аргумент, чтобы форсировать свой уход, или почву для торгов за крупнейший контракт в истории игры.

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