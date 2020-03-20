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Неймар до сих пор не ответил ПСЖ предложение продлить контракт – парижане ждут с прошлого года

15:23 49 Читати українською
Неймар до сих пор не ответил ПСЖ предложение продлить контракт – парижане ждут с прошлого года
Неймар / AFP

Нападающий ПСЖ Неймар не собирается продлевать соглашение с парижанами в ближайшее время.

Неймар пока не дал ответа на предложение ПСЖ продлить соглашение, сообщает Le10Sport.

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Отмечается, что бразильцу предложили продлить контракт еще в октябре прошлого года, однако он не спешит с ответом. Неймар ожидает завершения сезона, чтобы увидеть как далеко ПСЖ сможет пройти в Лиге чемпионов.

Напомним, бразилец присоединился к ПСЖ в 2017 году, перейдя из Барсы за рекордные 222 млн евро. В нынешнем сезоне Лиги 1 Неймар провел 15 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 6-ю ассистами.

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Трансферы ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы ПСЖ Неймар Неймар
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