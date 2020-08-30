Неймар отказался от сотрудничества с Nike – бразилец заработал невероятную сумму
10:30 - Читати українською
Звезда ПСЖ Неймар решил сменить своего многолетнего спонсора.
Неймар не смог договориться с Nike о продлении соглашения, сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в своем твиттере.
Неймар поздравил Байер с победой в Лиге чемпионов – немецкий клуб деликатно потроллил бразильца
Бразилец стал одним из лиц американской компании, с которой сотрудничал в течение 13 лет и заработал около 105 млн долларов. Неймар уже нашел замену и станет представителем Puma с начала нового года.
К слову, нападающий провел 27 матчей в составе ПСЖ в сезоне 2019/20, записав в свой актив 19 голов и 12 ассистов.
Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter