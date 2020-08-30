Неймар не смог договориться с Nike о продлении соглашения, сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в своем твиттере.

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Бразилец стал одним из лиц американской компании, с которой сотрудничал в течение 13 лет и заработал около 105 млн долларов. Неймар уже нашел замену и станет представителем Puma с начала нового года.

К слову, нападающий провел 27 матчей в составе ПСЖ в сезоне 2019/20, записав в свой актив 19 голов и 12 ассистов.

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