Неймар стал не единственной потерей Бразилии – "дедушка" получил шанс до плей-офф ЧМ-2022
17:44 - Читати українською
Победа сборной Бразилии над Сербией была омрачена не только утратой Неймара.
В стартовом матче ЧМ травму также получил правый защитник Данило, информирует Globo.
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Представителю Ювентуса диагностировали растяжение лодыжки. До конца группового этапа он недоступен, а заменить его должен 39-летний Дани Алвес. Ранее похожая судьба постигла Неймара, также выбывшего до потенциального плей-офф.
Напомним, в рамках группового этапа 28 ноября Бразилия сыграет против Швейцарии, а 2 декабря – против Камеруна.
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