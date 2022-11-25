Победа сборной Бразилии над Сербией была омрачена не только утратой Неймара.

В стартовом матче ЧМ травму также получил правый защитник Данило, информирует Globo.

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Представителю Ювентуса диагностировали растяжение лодыжки. До конца группового этапа он недоступен, а заменить его должен 39-летний Дани Алвес. Ранее похожая судьба постигла Неймара, также выбывшего до потенциального плей-офф.

Напомним, в рамках группового этапа 28 ноября Бразилия сыграет против Швейцарии, а 2 декабря – против Камеруна.

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