Неймар став не єдиною втратою Бразилії – "дідусь" отримав шанс до плей-офф ЧС-2022
17:44 - Читать на русском
Перемога збірної Бразилії над Сербією була затьмарена не лише втратою Неймара.
У стартовому матчі ЧС травму також отримав правий захисник Даніло, інформує Globo.
ЧС-2022: Неймар пропустить кілька матчів Бразилії – відомий приблизний термін відновлення
Представнику Ювентуса діагностували розтягнення щиколотки. До кінця групового етапу він недоступний, а замінити його повинен 39-річний Дані Алвес. Раніше схожа доля спіткала Неймара, який також вибув до потенційного плей-офф.
Нагадаємо, в рамках групового етапу 28 листопада Бразилія зіграє проти Швейцарії, а 2 грудня – проти Камеруну.
ЧС-2022: Бразилія ефектно розбила Сербію – диво Рішарлісона нівелює провал Неймара, травма капітана в тіні самби
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter