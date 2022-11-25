Перемога збірної Бразилії над Сербією була затьмарена не лише втратою Неймара.

У стартовому матчі ЧС травму також отримав правий захисник Даніло, інформує Globo.

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Представнику Ювентуса діагностували розтягнення щиколотки. До кінця групового етапу він недоступний, а замінити його повинен 39-річний Дані Алвес. Раніше схожа доля спіткала Неймара, який також вибув до потенційного плей-офф.

Нагадаємо, в рамках групового етапу 28 листопада Бразилія зіграє проти Швейцарії, а 2 грудня – проти Камеруну.

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