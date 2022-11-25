Поклонники балканской сборной подтвердили, что до цивилизованного мирового сообщества им еще очень далеко.

Сборная Сербии перед матчем с Бразилией на ЧМ-2022/ Reuters

Пока весь цивилизованный мир устраивает бойкот РФ, в Катаре нашлись уникумы, поддержавшие преступные действия Путина. Кто бы сомневался, что ими станут сербы.

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Перед матчем с Бразилией балканцы выкрикивали лозунги о дружбе с Россией, а также обещали вывесить на стадионе российские флаги, если Сербия победит Бразилию (наивные). Также сербы выкрикивали обидные лозунги о НАТО и поддержали аннексию Крыма Россией.

К счастью, песенки о дружбе с террористами стали единственной радостью друзей Путина. Бразилия обыграла Сербию со счетом 2:0, отправив балканцев на последнее место группы.

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