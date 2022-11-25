Нападающий сборной Бразилии, травмировавшийся в матче первого тура против Сербии, еще имеет шанс сыграть на текущем чемпионате мира.

Ней повредил голеностоп и досрочно покинул поле. Слезы бразильца сразу породили слухи о серьезной травме, но, похоже, все не так страшно.

Неймар травмировался в матче против Сербии на ЧМ-2022 – есть предварительный диагноз и фото последствий

Десятка сборной Бразилии точно пропустит матч второго тура против Швейцарии. На последний поединок группового турнира против Камеруна Неймар тоже вряд ли успевает восстановиться. Если после второго тура "селесао" гарантируют себе плей-офф, то восстановление форварда на игру с Камеруном не будут форсировать. Неймара будут готовить уже на матч 1/8, сообщает Marca.

У нападающего предварительно диагностировали растяжение связок голени. Если он подтвердится, то участие Неймара в 1/8 финала являются достаточно высокими, ведь худших опасений (разрыва) удастся избежать. Ожидается, что окончательный диагноз сообщат в пятницу вечером.

ЧМ-2022: Бразилия эффектно разбила Сербию – чудо Ришарлисона нивелирует провал Неймара, травма капитана в тени самбы