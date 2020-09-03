Неймар сообщил о своем состоянии после положительного теста на коронавирус
12:37 - Читати українською
Форвард ПСЖ Неймар не намерен долго находиться на карантине.
ПСЖ объявил о трех положительных тестах на COVID-19 у игроков парижан. В список инфицированных также попал главная звезда клуба Неймар.
Неймар сдал положительный тест на коронавирус – третий случай в составе ПСЖ
28-летний бразилец опубликовал фото со своим сыном в Instagram, подписав его: "Спасибо за сообщение, мы в порядке".
Кроме Неймара, следы пандемии зафиксировали также у Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии. Напомним, чемпионат Франции стартовал уже 21 августа.
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