Форвард ПСЖ Неймар не має наміру довго перебувати на карантині.

ПСЖ оголосив про три позитивні тести на COVID-19 у гравців парижан. До списку інфікованих також потрапив головна зірка клубу Неймар.

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28-річний бразилець опублікував фото зі своїм сином в Instagram, підписавши його: "Дякую за повідомлення, ми в порядку".

Окрім Неймара, сліди пандемії зафіксували також у Леандро Паредеса та Анхеля Ді Марії. Нагадаємо, чемпіонат Франції стартував вже 21 серпня.

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