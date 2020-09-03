Неймар повідомив про свій стан після позитивного тесту на коронавірус
12:35 - Читать на русском
Форвард ПСЖ Неймар не має наміру довго перебувати на карантині.
ПСЖ оголосив про три позитивні тести на COVID-19 у гравців парижан. До списку інфікованих також потрапив головна зірка клубу Неймар.
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28-річний бразилець опублікував фото зі своїм сином в Instagram, підписавши його: "Дякую за повідомлення, ми в порядку".
Окрім Неймара, сліди пандемії зафіксували також у Леандро Паредеса та Анхеля Ді Марії. Нагадаємо, чемпіонат Франції стартував вже 21 серпня.
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