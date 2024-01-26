"Разумеется, нам нравится Килиан Мбаппе. Он хороший игрок, он силен, и я надеюсь увидеть, как он играет в Саудовской Аравии – в любой команде нашего чемпионата.

Мбаппе окончательно определился со своим будущим – он сможет заработать более 400 млн евро

Саудовская Аравия сейчас является монстром рынка. У нас есть Криштиану Роналду, Карим Бензема... У нас сильный чемпионат, и мы снова будем удивлять. Приедут новые звезды. Саудовская Аравия планирует стать страной номер один в футболе. Скоро", – цитирует саудовского принца Carré.

Напомним, что прошлым летом Мбаппе ответил отказом на предложение Аль-Хиляля. Саудовский клуб предлагал ему зарплату в размере 200 млн евро и двухлетний контракт.

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