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Неймар публично объявил, где продолжит карьеру

09:45 247 Читати українською
Неймар публично объявил, где продолжит карьеру
Неймар / РИА Новости

Нападающий французского Пари Сен-Жермен Неймар определился, где будет играть в сезоне 2018/19 и публично объявил об этом.

"Я останусь. У меня есть контракт с ПСЖ и я здесь ради новых вызовов, новых целей и большего количества голов.

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Я не изменю своего мнения на этот счет. Я верю, что у нас будет успешный сезон и завоюем новые трофеи. Реал? Прессе нравится создавать слухи, но все знают, насколько ПСЖ мне неравнодушен", – рассказал Неймар в комментарии Fox Sports.

Напомним, ранее стало известно, что ПСЖ готов продать Неймара, поскольку не хочет терять другого форварда – Килиана Мбаппе, на которого тоже претендуют мадридские "сливочные".

В сезоне 2017/18 Неймар в Лиге 1 провел 20 матчей, в которых забил 19 мячей. Его прошлогодний трансфер за 222 млн евро из Барселоны является рекордным в истории.

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