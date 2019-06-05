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Неймар прибыл в лагерь сборной Бразилии на собственном вертолете – его цена поражает

19:24 67 Читати українською
Неймар прибыл в лагерь сборной Бразилии на собственном вертолете – его цена поражает
Неймар / AP

Нападающий сборной Бразилии Неймар выбрал необычный способ, чтобы прибыть в расположение команды.

Игрок ПСЖ прибыл в расположение пентакампеонов на своем вертолете марки "Мерседес", который стоит 12 миллионов долларов, сообщает ESPN.

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Напомним, сборная Бразилии готовится к выступлениям на Копа Америка. Команда Тите начнет свой путь на турнире 14-го июня поединком против Боливии.

Адвокат девушки, которая обвинила Неймара в изнасиловании, отказался от иска из-за ложных показаний

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар может пропустить соревнования между американскими сборными из-за обвинения в изнасиловании.

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Мир Неймар Неймар Бразилия Бразилия Копа Америка Копа Америка-2019
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