Неймар прибыл в лагерь сборной Бразилии на собственном вертолете – его цена поражает

Нападающий сборной Бразилии Неймар выбрал необычный способ, чтобы прибыть в расположение команды.

Игрок ПСЖ прибыл в расположение пентакампеонов на своем вертолете марки "Мерседес", который стоит 12 миллионов долларов, сообщает ESPN.

Реал отказался от Неймара из-за секс-скандала – мадридцы переключились на Мбаппе

Напомним, сборная Бразилии готовится к выступлениям на Копа Америка. Команда Тите начнет свой путь на турнире 14-го июня поединком против Боливии.

Адвокат девушки, которая обвинила Неймара в изнасиловании, отказался от иска из-за ложных показаний

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар может пропустить соревнования между американскими сборными из-за обвинения в изнасиловании.

Neymar Jr arrives at Brazil training in his personalised black Mercedes helicopter worth an estimated $12 million. How was your commute? pic.twitter.com/2ceCZuhmZc