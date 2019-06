Неймар прибув до табору збірної Бразилії на власному гелікоптері – його ціна вражає

Нападник збірної Бразилії Неймар обрав незвичний спосіб, аби прибути до розташування команди.

Гравець ПСЖ прибув до розташування пентакампеонів на власному гелікоптері марки "Мерседес", який коштує 12 мільйонів доларів, повідомляє ESPN.

Нагадаємо, збірна Бразилії готується до виступів на Копа Амеріка. Команда Тіте розпочне свій шлях на турнірі 14-го червня поєдинком проти Болівії.

Neymar Jr arrives at Brazil training in his personalised black Mercedes helicopter worth an estimated $12 million. How was your commute? pic.twitter.com/2ceCZuhmZc