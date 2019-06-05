toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ ПОРТУГАЛІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ

Неймар прибув до табору збірної Бразилії на власному гелікоптері – його ціна вражає

19:24 523 Читать на русском
Неймар прибув до табору збірної Бразилії на власному гелікоптері – його ціна вражає
Неймар / AP

Нападник збірної Бразилії Неймар обрав незвичний спосіб, аби прибути до розташування команди.

Гравець ПСЖ прибув до розташування пентакампеонів на власному гелікоптері марки "Мерседес", який коштує 12 мільйонів доларів, повідомляє ESPN.

Реал відмовився від Неймара через секс-скандал – мадридці перемкнулися на Мбаппе

Нагадаємо, збірна Бразилії готується до виступів на Копа Амеріка. Команда Тіте розпочне свій шлях на турнірі 14-го червня поєдинком проти Болівії.

Адвокат дівчини, яка звинуватила Неймара в згвалтуванні, відмовився від позову через неправдиві свідчення

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Неймар може пропустити змагання між американськими збірними через звинувачення у згвалтуванні.

blog_ava
Динамо поставило жорстку умову Хацкевичу, – ЗМІ
15:05
6074
Теги
Світ Неймар Неймар Бразилія Бразилія Копа Амеріка Копа Амеріка-2019
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Хацкевич розповів про деталі переговорів з Динамо
    Україна — 17:532496 Хацкевич розповів про деталі переговорів з Динамо
24
хв
Португалія
21:45
Швейцарія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук