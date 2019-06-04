Адвокат девушки, которая обвинила Неймара в изнасиловании, отказался от иска из-за ложных показаний

Один из защитников вероятной жертвы отозвал дело из-за изменений в судебных показаниях.

В скандальном деле звезды ПСЖ появляются новые подробности, которые существенно меняют ситуацию, информирует AS.

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Один из адвокатов потерпевшей, Хосе Буэно, решил отказаться от этого дела, утверждая, что он лгал в своей истории обвинения. В письме, опубликованном новостным вестником Jornal Nacional, добавляется, что юрист не соглашается с информацией, которую предоставили в первые дни следствия.

Утверждается, что в беседе с адвокатами девушка заявила, что речь идет не об изнасиловании: "сексуальные отношения с Неймаром были по обоюдному согласию, но в процессе он проявил жестокость и бил ее".

По ее мнению, за это он должен нести гражданскую и уголовную ответственность, поскольку это физическое насилие. Девушка нашла нового адвоката, который подал в полицию заявление от ее имени об изнасиловании.

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Ранее Неймар записал видеообращение, в котором отрицал все обвинения в изнасиловании.