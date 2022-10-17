Нападающий ПСЖ таки вернулся в Барселону, но причина приезда оказалась не очень приятной.

Прибыть в столицу Каталонии футболисту пришлось из-за рассмотрения судебного дела, относительно возможных нарушений при переходе Неймара из Сантоса в Барселону в 2013 году. Обвинение считает, что стороны скрыли настоящую сумму компенсации, чтобы уплатить меньшие налоги.

Мбаппе обогнал Месси и Роналду в списке самых богатых футболистов по версии Forbes – Холанд не попал в топ-5

Вместе с Неймаром в зал суда вызвали его отца и по совместительству агента и двух экс-президентов Барселона – Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя. Прокуратура доказывает, что настоящая сумма трансфера составляет 107 миллионов евро, а не 51,7 млн, которые были задекларированы.

Напомним, бразилец провел в составе каталонцев 4 сезона, а летом 2017-го Барселона продала Неймара в ПСЖ за до сих пор рекордные 222 миллиона евро.