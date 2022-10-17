Нападник ПСЖ таки повернувся до Барселони, але причина приїзду виявилася не дуже приємною.

Прибути до столиці Каталонії футболісту довелося через розгляд судової справи, щодо можливих порушень під час переходу Неймара із Сантоса до Барселони у 2013 році. Обвинувачення вважає, що сторони приховали справжню суму компенсації, щоб сплатити менші податки.

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Разом із Неймаром до зали суду викликали його батька та за сумісництвом агента та двох екс-президентів Барселона – Жозепа Бартомеу та Сандро Росселя. Прокуратура доводить, що справжня сума трансферу становить 107 мільйонів євро, а не 51,7 млн, які були задекларовані.

Нагадаємо, бразилець провів у складі каталонців 4 сезони, а влітку 2017-го Барселона продала Неймара в ПСЖ за досі рекордні 222 мільйони євро.