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Неймар покинул расположение ПСЖ после длительной беседы с руководством

15:37 206 Читати українською
Неймар покинул расположение ПСЖ после длительной беседы с руководством
Неймар / Reuters

Неймар не остался в расположении ПСЖ, а лишь провел беседу со спортивным директором клуба.

Сегодня утром, 15 июля, Неймар прибыл на базу ПСЖ в Камп де Лож, однако покинул ее после трехчасовой беседы со спортивным директором клуба Леонардо Араужо, сообщает Sport.es.

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Отмечается, что бразильский нападающий не проходил предсезонные медицинские тесты и не тренировался вместе с командой. Такое ожидается, что Неймар не будет играть завтра в товарищеском матче против Динамо Дрезден.

Напомним, Неймар не прибыл на тренировочный сбор ПСЖ, объяснив это участием в благотворительном мероприятии. Ранее сообщалось, что бразилец сразу отправится в Испанию для поиска дома и подписания контракта с Барселоной, за которую выступал с 2013 по 2017 год.

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Трансферы ПСЖ Неймар в Барселону Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Леонардо Араужо Леонардо Араужо
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