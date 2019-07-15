Неймар покинул расположение ПСЖ после длительной беседы с руководством

Неймар не остался в расположении ПСЖ, а лишь провел беседу со спортивным директором клуба.

Сегодня утром, 15 июля, Неймар прибыл на базу ПСЖ в Камп де Лож, однако покинул ее после трехчасовой беседы со спортивным директором клуба Леонардо Араужо, сообщает Sport.es.

Неймар вернулся в расположение ПСЖ

Отмечается, что бразильский нападающий не проходил предсезонные медицинские тесты и не тренировался вместе с командой. Такое ожидается, что Неймар не будет играть завтра в товарищеском матче против Динамо Дрезден.

Напомним, Неймар не прибыл на тренировочный сбор ПСЖ, объяснив это участием в благотворительном мероприятии. Ранее сообщалось, что бразилец сразу отправится в Испанию для поиска дома и подписания контракта с Барселоной, за которую выступал с 2013 по 2017 год.

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