Неймар покинув розташування ПСЖ після тривалої розмови з керівництвом

Неймар не залишився у розташуванні ПСЖ, а лише провів бесіду зі спортивним директором клубу.

Сьогодні зранку, 15 липня, Неймар прибув на базу ПСЖ в Камп де Лож, проте покинув її після трьохгодинної бесіди з спортивним директором клубу Леонардо Араужо, повідомляє Sport.es.

Неймар повернувся у розташування ПСЖ

Зазначається, що бразильський нападник не проходив передсезонні медичні тести та не тренувався разом з командою. Такоє очікується, що Неймар не гратиме завтра у товариському матчі проти Динамо Дрезден.

Нагадаємо, Неймар не прибув на тренувальний збір ПСЖ, пояснивши це участю в благодійному заході. Раніше повідомлялося, що бразилець відразу вирушить в Іспанію для пошуку будинку та підписання контракту з Барселоною, за яку виступав з 2013 по 2017 роки.

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