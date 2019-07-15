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Неймар вернулся в расположение ПСЖ

11:41 201 Читати українською
Неймар вернулся в расположение ПСЖ
Неймар / ПСЖ

Похоже, бразильский нападающий Неймар останется в ПСЖ этим летом.

Бразильский нападающий ПСЖ прибыл в расположение парижского клуба. Сегодня утром футболист был замечен на базе парижан в Камп де Лож.

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К слову, вскоре Неймар должен встретиться со спортивным директором клуба Леонардо и объяснить ему, почему не появился в ПСЖ вовремя.

Напомним, Неймар не прибыл на тренировочный сбор ПСЖ, объяснив это участием в благотворительном мероприятии. Ранее сообщалось, что бразилец сразу отправится в Испанию для поиска дома и подписания контракта с Барселоной, за которую выступал с 2013 по 2017 год.

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Франция Неймар в Барселону Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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