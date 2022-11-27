Неймар показал тяжелые последствия травмы, которые выбивают его до конца группового этапа ЧМ-2022
Нападающий сборной Бразилии Неймар убедил фанатов, что его отсутствие в матчах группового этапа ЧМ-2022 вполне обосновано.
Звезда ПСЖ не смог доиграть стартовый матч против Сербии (2:0) из-за травмы.
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Неймара успели обвинить в очередной симуляции, но на самом деле звезде Бразилии пришлось тяжело. 30-летний форвард показал свою набухшую ногу, которая явно не позволит ему сыграть в следующем туре против Швейцарии. Вероятно, Ней не выйдет и в заключительном матче группового этапа против Камеруна, но под потенциальный плей-офф должен быть готов.
Напомним, победа над швейцарцами гарантирует Бразилии досрочный выход в плей-офф ЧМ-2022.
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