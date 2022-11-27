Звезда ПСЖ не смог доиграть стартовый матч против Сербии (2:0) из-за травмы.

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Неймара успели обвинить в очередной симуляции, но на самом деле звезде Бразилии пришлось тяжело. 30-летний форвард показал свою набухшую ногу, которая явно не позволит ему сыграть в следующем туре против Швейцарии. Вероятно, Ней не выйдет и в заключительном матче группового этапа против Камеруна, но под потенциальный плей-офф должен быть готов.

Напомним, победа над швейцарцами гарантирует Бразилии досрочный выход в плей-офф ЧМ-2022.

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