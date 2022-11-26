Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите имеет серьезные кадровые проблемы перед вторым тура чемпионата мира.

После победы над сербами (2:0) "селесао" потеряли Неймара и Данило до потенциального плей-офф. Теперь под вопросом оказались еще 3 игрока, сообщает Sportal.blic .

Неймар стал не единственной потерей Бразилии – "дедушка" получил шанс к плей-офф ЧМ-2022

Антони не тренировался с командой из-за болезни и вряд ли будет доступен на встречу против Швейцарии (28 ноября). Вингера Манчестер Юнайтед, вероятнее всего, заменит Родриго, Неймара – Габриэл Жезус, а Данило – Дани Алвес.

Кроме этого, под вопросом оказалось участие во втором туре полузащитника Лукаса Пакета и голкипера Алиссона. Их состояние Тите будет оценивать перед матчем.