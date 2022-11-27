Нападник збірної Бразилії Неймар переконав фанатів, що його відсутність у матчах групового етапу ЧС-2022 цілком обґрунтована.

Зірка ПСЖ не зміг дограти стартовий матч проти Сербії (2:0) через травму.

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Неймара встигли звинуватити у черговій симуляції, але насправді зірці Бразилії довелося важко. 30-річний форвард показав свою набухлу ногу, яка явно не дозволить йому зіграти у наступному турі проти Швейцарії. Ймовірно, Ней не вийде і в завершальному матчі групового етапу проти Камеруну, але під потенційний плей-офф повинен бути готовий.

Нагадаємо, перемога над швейцарцями гарантує Бразилії достроковий вихід у плей-офф ЧС-2022.

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