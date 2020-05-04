Неймар відмовився від божевільного бонусу ПСЖ і марить поверненням у Барселону, – MD

Вінгер збірної Бразилії активно добивається повернення в Іспанію. Продовження контракту з ПСЖ не входить у його плани.

Неймар мріє про повернення в Барсу. Він проклинає день, коли припустився помилки та вирішив перейти в ПСЖ влітку 2017-го. Бразилець готовий на все, щоб продовжити кар'єру в Прімері, переконує каталонське видання Mundo Deportivo.

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У Нея контракт з ПСЖ до літа 2022 року. Парижани хочуть пролонгувати угоду з зіркою та пропонують йому підписний бонус у розмірі 100 мільйонів євро. Однак 28-річний вінгер, за інформацією джерела, відповів категоричною відмовою.

Окрім бонусу, Неймар солідно втратить і в зарплаті, якщо вирішить повернутися в Барселону. Він нібито готовий погодитися на вдвічі нижчий дохід, аби тільки перейти в каталонський клуб. Раніше Неймар разом з керівництвом Барси домовився, що повернеться на зарплату, яку мав у 2017-му.

Бразилець готовий йти до останнього, щоб вибити трансфер у Барселону, але йому потрібні гарантії, що клуб також докладе всіх зусиль.

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