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Неймар поздравил Байер с победой в Лиге чемпионов – немецкий клуб деликатно потроллил бразильца

10:30 - Читати українською
Неймар поздравил Байер с победой в Лиге чемпионов – немецкий клуб деликатно потроллил бразильца
Неймар / AFP

Форвард ПСЖ Неймар так расстроился из-за поражения в финале Лиги чемпионов, что запутался, кто был его соперником.

 
Кингсли Коман 59’
59’ Кингсли Коман

Бразилец перепутал написания Баварии и Байера на английском языке – мюнхенский клуб пишется Bayern, а леверкузенский – Bayer.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

"Поражения – это часть спорта, мы все стараемся и боремся до конца. Спасибо за поддержку и приверженность каждого из вас. И поздравляю Байер", – написал Неймар в своем твиттере. Леверкузенцы уже ответили звездному форварду удивленным смайликом.

Напомним, ПСЖ минимально уступил Баварии (0:1) в первом для себя финале Лиги чемпионов.

ПСЖ – Бавария: мощный Мюнхен взял Лигу чемпионов, драматичное убийство мечты шейхов и мажорная нота от незаметного героя

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ПСЖ – Бавария: мощный Мюнхен взял Лигу чемпионов, драматичное убийство мечты шейхов и мажорная нота от незаметного героя
06:26
25073
Теги
Бавария Бавария ПСЖ - Бавария ПСЖ ПСЖ Германия Неймар Байер Байер
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