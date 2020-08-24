Неймар поздравил Байер с победой в Лиге чемпионов – немецкий клуб деликатно потроллил бразильца

Форвард ПСЖ Неймар так расстроился из-за поражения в финале Лиги чемпионов, что запутался, кто был его соперником.

Бразилец перепутал написания Баварии и Байера на английском языке – мюнхенский клуб пишется Bayern, а леверкузенский – Bayer.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

"Поражения – это часть спорта, мы все стараемся и боремся до конца. Спасибо за поддержку и приверженность каждого из вас. И поздравляю Байер", – написал Неймар в своем твиттере. Леверкузенцы уже ответили звездному форварду удивленным смайликом.

Напомним, ПСЖ минимально уступил Баварии (0:1) в первом для себя финале Лиги чемпионов.

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