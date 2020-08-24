Неймар поздравил Байер с победой в Лиге чемпионов – немецкий клуб деликатно потроллил бразильца

Бразилец перепутал написания Баварии и Байера на английском языке – мюнхенский клуб пишется Bayern, а леверкузенский – Bayer.
ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча
"Поражения – это часть спорта, мы все стараемся и боремся до конца. Спасибо за поддержку и приверженность каждого из вас. И поздравляю Байер", – написал Неймар в своем твиттере. Леверкузенцы уже ответили звездному форварду удивленным смайликом.
Напомним, ПСЖ минимально уступил Баварии (0:1) в первом для себя финале Лиги чемпионов.
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