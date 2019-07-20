Неймар не попал в заявку ПСЖ на товарищеский матч – бразилец все ближе к уходу из команды

Форвард ПСЖ Неймар не полетел с командой на товарищеский матч против Нюрнберга.

Звездный нападающий ПСЖ Неймар пропустит товарищеский матч против Нюрнберга, сообщает твиттер парижан.

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В опубликованном списке игроков отсутствует бразильский форвард. Причины пока не сообщаются.

Напомним, что трансферная сага о переходе Неймара в Барселону не прекращается все лето, но на пути становится принципиальность боссов ПСЖ, которые требуют не менее 222 млн евро за бразильца. Кроме "блаугранас", интерес к форварду проявляет Ювентус, а его отец отправился в Турин для переговоров.

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