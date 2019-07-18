Отец Неймара отправился в Турин для переговоров с Ювентусом, – СМИ

Звездный форвард ПСЖ Неймар может продолжить карьеру в Ювентусе.

Отец нападающего ПСЖ Неймара отправился в Турин, чтобы провести встречу с руководством Ювентуса, сообщает Rai Sport.

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По данным источника, точная дата встречи отца Неймара, который также является агентом бразильца, с руководством туринского клуба неизвестна. Стороны пока не вступали переговоры по трансферу Неймара, а предстоящая встреча будет носить исключительно информативный характер.

Отметим, что ПСЖ требует за звездного бразильца сумму, не меньшую той, которую они выплатили летом 2017 – 222 млн евро. Главным претендентом на трансфер Неймара была Барселона, но сейчас эта сумма является неподъемной для "блаугранас", которые уже взяли кредит в банке на 35 млн евро, подписывая Гризманна.

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Напомним, Неймар за 2 сезона в ПСЖ забил 51 гол в 58 матчах и выиграл два титула чемпиона Франции.