Неймар не потрапив до заявки ПСЖ на товариський матч – бразилець усе ближчий до відходу з команди

Форвард ПСЖ Неймар не полетів з командою на товариський матч проти Нюрнберга.

Зірковий нападник ПСЖ Неймар пропустить товариський матч проти Нюрнберга, повідомляє твіттер парижан.

ПСЖ може обміняти Неймара на зіркового нападника Ювентуса плюс доплату

В опублікованому списку гравців відсутній бразильський форвард. Причини поки не повідомляються.

Нагадаємо, що трансферна сага щодо переходу Неймара в Барселону не припиняється усе літо, але на заваді стає принциповість босів ПСЖ, які вимагають не менше 222 млн євро за бразильця. Окрім "блаугранас", інтерес до форварда проявляє Ювентус, а його батько відправився в Турин для переговорів.

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