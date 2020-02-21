Неймар назвал топ-5 лучших игроков мира – бразилец проигнорировал Роналду

Скандальный нападающий сборной Бразилии Неймар составил свой рейтинг лучших футболистов планеты.

Бразильский форвард французского ПСЖ назвал пятерку лучших футболистов мира на данный момент, сообщает издание Marca.

Сантос требует от Барселоны еще 4,5 млн евро за трансфер Неймара

В список попали представители каталонской Барселоны и бывшие партнеры бразильца Лионель Месси и Луис Суарес, а также нынешний одноклубник Килиан Мбаппе. Не забыл Неймар про полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба и форварда мадридского Реала Эдена Азара.

Интересно, что в свою символическую топ-5 28-летний футболист не включил ни одного соотечественника, а также полностью проигнорировал пятикратного обладателя "Золотого мяча" – португальского нападающего туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

Напомним, Неймар – воспитанник Сантоса. В июле 2013 года он перешел в Барселону 88,2 млн евро, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории каталонского клуба. В 2017 году французский ПСЖ выкупил форварда за 222 млн евро. Этот трансфер до сих считается самым дорогим в истории футбола. В текущем сезоне Неймар сыграл в 14 матчах чемпионата Франции, в которых отметился 13 голами и отдал 6 ассистов.

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