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Неймар назвав топ-5 найкращих гравців світу – бразилець проігнорував Роналду

09:55 2228 Читать на русском
Неймар назвав топ-5 найкращих гравців світу – бразилець проігнорував Роналду
Неймар / Фото з відкритих джерел

Скандальний нападник збірної Бразилії Неймар склав свій рейтинг найкращих футболістів планети.

Бразильський форвард французького ПСЖ назвав п'ятірку найкращих футболістів світу на даний момент, повідомляє видання Marca.

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До списку потрапили представники каталонської Барселони та колишні партнери бразильця Ліонель Мессі та Луїс Суарес, а також нинішній одноклубник Кіліан Мбаппе. Не забув Неймар про півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба і форвард мадридського Реала Еден Азар.

Цікаво, що до своєї символічної топ-5 28-річний футболіст не включив жодного співвітчизника, а також повністю проігнорував п’ятиразового володаря "Золотого м’яча" – португальського нападника туринського Ювентуса Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, Неймар – вихованець Сантоса. У липні 2013 року він перейшов у Барселону 88,2 млн євро, ставши на той момент найдорожчим трансфером в історії каталонського клубу. У 2017 році французький ПСЖ викупив форварда за 222 млн євро. Цей трансфер до тепер вважається найдорожчим в історії футболу. У поточному сезоні Неймар зіграв у 14 матчах чемпіонату Франції, в яких відзначився 13 голами та віддав 6 асистів.

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