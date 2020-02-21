Неймар назвав топ-5 найкращих гравців світу – бразилець проігнорував Роналду

Скандальний нападник збірної Бразилії Неймар склав свій рейтинг найкращих футболістів планети.

Бразильський форвард французького ПСЖ назвав п'ятірку найкращих футболістів світу на даний момент, повідомляє видання Marca.

Сантос вимагає від Барселони ще 4,5 млн євро за трансфер Неймара

До списку потрапили представники каталонської Барселони та колишні партнери бразильця Ліонель Мессі та Луїс Суарес, а також нинішній одноклубник Кіліан Мбаппе. Не забув Неймар про півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба і форвард мадридського Реала Еден Азар.

Цікаво, що до своєї символічної топ-5 28-річний футболіст не включив жодного співвітчизника, а також повністю проігнорував п’ятиразового володаря "Золотого м’яча" – португальського нападника туринського Ювентуса Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, Неймар – вихованець Сантоса. У липні 2013 року він перейшов у Барселону 88,2 млн євро, ставши на той момент найдорожчим трансфером в історії каталонського клубу. У 2017 році французький ПСЖ викупив форварда за 222 млн євро. Цей трансфер до тепер вважається найдорожчим в історії футболу. У поточному сезоні Неймар зіграв у 14 матчах чемпіонату Франції, в яких відзначився 13 голами та віддав 6 асистів.

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