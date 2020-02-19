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Сантос требует от Барселоны еще 4,5 млн евро за трансфер Неймара

12:58 71 Читати українською
Сантос требует от Барселоны еще 4,5 млн евро за трансфер Неймара
Неймар / Globallookpress

Вокруг имени Неймара продолжают возникать скандалы и интриги.

Бразильский Сантос стремится "выбить" из каталонской Барселоны еще 4,5 млн евро за трансфер своего бывшего игрока Неймара, сообщает издание Marca.

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Причиной такой финансовой наглости стали невыполненные договоренности между клубами. В частности, в 2013 году Сантос и Барселона договорились не только о денежной компенсации, но и о проведении двух товарищеских матчей. Как следствие, сыгран был лишь один поединок. В связи с этим бразильский клуб хочет получить компенсацию валютой. Сантос уже отправил официальное письмо в каталонский клуб и ждет ответа в течение пяти дней. В случае отказа от выплаты бразильцы намерены подавать в суд.

Напомним, Неймар перешел в Барселону за 88,2 млн евро, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории каталонского клуба. В 2017 году французский ПСЖ выкупил форварда за 222 млн евро. Этот трансфер до сих считается самым дорогим в истории футбола.

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