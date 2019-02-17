Неймар назвал преимущества Лиги 1 над Примерой

Нападающий ПСЖ Неймар вступился за первенство Франции, которое считают самым слабым из топ-5 чемпионатов.

"Тот, кто считает Лигу 1 легкой, ошибается. В плане физики здесь очень высокий уровень – выше, чем в испанской Примере. В Испании больше качества, но во Франции трудно.

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Здесь играют против двух оборонительных линий, в каждой из которых по четыре двухметровых футболиста. Это сложно, но нужно находить решение", – цитирует Неймара Le10Sport.

Также бразилец отреагировал на разговоры, что в Лиге 1 арбитры свистят при любом прикосновении соперника к звездному форварду.

"Судья контролирует игру, он начальник. Он должен свистеть и защищать любого игрока от контакта, не только меня", – добавил Неймар.

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Напомним, 27-летний нападающий сейчас восстанавливается после тяжелой травмы. Его возвращение ожидается в апреле.