Неймар назвав переваги Ліги 1 над Прімерою

Нападник ПСЖ Неймар заступився за першість Франції, яку вважають найслабшою з топ-5 чемпіонатів.
"Той, хто вважає Лігу 1 легкою, помиляється. У плані фізики тут дуже високий рівень – вищий, ніж в іспанській Прімері. В Іспанії більше якості, але у Франції складно.
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Тут грають проти двох оборонних ліній, в кожній з яких по чотири двометрових футболіста. Це складно, але потрібно знаходити рішення", – цитує Неймара Le10Sport.
Також бразилець відреагував на розмови, що у Лізі 1 арбітри свистять при будь-якому дотику суперника до зіркового форварда.
"Суддя контролює гру, він начальник. Він повинен свистіти і захищати будь-якого гравця від контакту, не тільки мене", – додав Неймар.
Нагадаємо, 27-річний нападник зараз відновлюється після важкої травми. Його повернення очікується приблизно у квітні.
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