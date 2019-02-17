Неймар назвав переваги Ліги 1 над Прімерою

Нападник ПСЖ Неймар заступився за першість Франції, яку вважають найслабшою з топ-5 чемпіонатів.

"Той, хто вважає Лігу 1 легкою, помиляється. У плані фізики тут дуже високий рівень – вищий, ніж в іспанській Прімері. В Іспанії більше якості, але у Франції складно.

Неймар повернеться на поле до матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Тут грають проти двох оборонних ліній, в кожній з яких по чотири двометрових футболіста. Це складно, але потрібно знаходити рішення", – цитує Неймара Le10Sport.

Також бразилець відреагував на розмови, що у Лізі 1 арбітри свистять при будь-якому дотику суперника до зіркового форварда.

"Суддя контролює гру, він начальник. Він повинен свистіти і захищати будь-якого гравця від контакту, не тільки мене", – додав Неймар.

Нагадаємо, 27-річний нападник зараз відновлюється після важкої травми. Його повернення очікується приблизно у квітні.

Мбаппе всемогутній: як француз на Олд Траффорд перевершив Мессі, Роналду та Шевченка у Лізі чемпіонів