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Неймар назвав поразку ПСЖ від Барселони найкращим моментом у своїй кар'єрі

08:23 530 Читать на русском
Неймар назвав поразку ПСЖ від Барселони найкращим моментом у своїй кар'єрі
Неймар / Фото REUTERS

Нападник ПСЖ і збірної Бразилії Неймар розповів про найяскравіші моменти своєї кар'єри.

"Найкращий момент в футболі? У мене таких два. Спершу була перемога на Олімпійських іграх з Бразилією, а потім камбек з Барселоною проти ПСЖ. Почуття, які ми пережили після шостого голу... Я ніколи не відчував нічого подібного, це було неймовірно.

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Це було абсолютно... Ми всі збожеволіли після цього! Вважаю, що це було найкраще почуття для всіх нас", – сказав Неймар в інтерв'ю Oh My Goal.

До слова, цього літа агенти активно працюють над поверненням бразильця в Барселону, про що вже заявили футболіст та його представники.

Нагадаємо, Неймар не прибув на тренувальний збір ПСЖ, пояснивши це участю в благодійному заході. Раніше повідомлялося, що бразилець відразу вирушить в Іспанію для пошуку будинку та підписання контракту з Барселоною, за яку виступав з 2013 по 2017 роки.

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Теги
Іспанія Неймар Неймар Барселона Барселона Неймар в Барселону ПСЖ ПСЖ
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