В летнее трансферное окно, похоже, не будет традиционной саги с возможным возвращением форварда французского Пари Сен-Жермен Неймара в испанскую Ла Лигу.

Нападающий в шаге от подписания нового контракта с ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Заявка парижан на чемпионство в видеообзоре матча Лион – ПСЖ – 2:4

Неймар вскоре поставит подпись под 5-летним контрактом с парижанами. Ныне стороны согласовывают последние детали сделки. В контракте появится дополнительная опция с "огромным бонусом", если Париж завоюет кубок Лиги чемпионов в ближайшие годы. Текущий контракт бразильца с ПСЖ действует до лета 2022-го.

К слову, в нынешнем сезоне Неймар провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач.

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