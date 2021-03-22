У літнє трансферне вікно, схоже, не буде традиційної саги з імовірним поверненням форварда французького Парі Сен-Жермен Неймара до іспанської Ла Ліги.

Нападник за крок від підписання нового контракту з ПСЖ, повідомляє журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

Заявка парижан на чемпіонство у відеоогляді матчу Ліон – ПСЖ – 2:4

Неймар незабаром поставить підпис під 5-річним контрактом із парижанами. Наразі сторони узгоджують останні деталі угоди. У контракті з'явиться додаткова опція із "величезним бонусом", якщо Париж здобуде кубок Ліги чемпіонів у найближчі роки. Поточний контракт бразильця з ПСЖ чинний до літа 2022-го.

До слова, в нинішньому сезоні Неймар провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

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