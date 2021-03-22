Команда Почеттино до перерыва получила комфортное преимущество в два мяча. Оборона Лиона беспомощно бегала в своей штрафной, пока Мбаппе и Данилу легко расстреливали Лопеша.

ПСЖ перестрелял Лион и возглавил Лигу 1: шесть голов, дубль Мбаппе, камбэк Неймара

Избиение "ткачей" продолжилось во второй половине. Ди Мария хитро закрутил мяч со штрафного на фланге, а Мбаппе без проблем реализовал "футбольный буллит". Только после этого хозяевам позволили отыграть два гола, чтобы счет стал приличным. 2:4 – ПСЖ настигает Лилль на вершине и делает серьезную заявку на защиту титула.