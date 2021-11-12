Один из фаворитов будущего Мундиаля уже готовится к финальной части в Катаре.

Сборная Бразилии обыграла колумбийцев (1:0) и первой среди американских национальных команд квалифицировалась в финальную часть ЧМ-2022.

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Подопечные Тете одержали 11 побед в 12 поединках и за 5 туров до завершения отбора уже могут готовить чемоданы в Катар. По нынешнему расположению в таблице к бразильцам на Мундиале присоединяются Аргентина, Эквадор и Чили.

Напомним, ЧМ-2022 состоится в Катаре. Из-за специфики климата турнир будет проводиться в ноябре-декабре.

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