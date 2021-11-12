Бразильський форвард Неймар знову підтвердив свою негативну репутацію.

Під час поєдинку відбору до ЧС-2022 Бразилія – Колумбія (1:0) Неймар мав претензії до роботи рефері в одному з епізодів.

Бразилія достроково вийшла на ЧС-2022

Головна зірка "селесао" підбіг до арбітра впритул і зневажливо жестикулював перед ним. Суддя незворушно ігнорував нападника ПСЖ і не став показувати йому картку.

Пізніше Неймар все ж отримав "гірчичник" за грубу гру, проте своїм асистом допоміг бразильцям здобути путівку на ЧС-2022.

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