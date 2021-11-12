Неймар накинувся на арбітра під час матчу збірної Бразилії – суддя побоявся покарати зірку ПСЖ
12:14 - Читать на русском
Бразильський форвард Неймар знову підтвердив свою негативну репутацію.
Під час поєдинку відбору до ЧС-2022 Бразилія – Колумбія (1:0) Неймар мав претензії до роботи рефері в одному з епізодів.
Бразилія достроково вийшла на ЧС-2022
Головна зірка "селесао" підбіг до арбітра впритул і зневажливо жестикулював перед ним. Суддя незворушно ігнорував нападника ПСЖ і не став показувати йому картку.
Пізніше Неймар все ж отримав "гірчичник" за грубу гру, проте своїм асистом допоміг бразильцям здобути путівку на ЧС-2022.
Бразилія з рекордом здолала Колумбію, Рамірес не врятував Венесуелу від Еквадору, Перу розгромив Болівію: відбір ЧС-2022
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter