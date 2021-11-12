В очередном туре квалификации к чемпионату мира 2022 года в Южной Америке прошло несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Южная Америка, ЧМ-2022, квалификация, 13-й тур

Эквадор – Венесуэла – 1:0

Гол: Инкапье, 41

Парагвай – Чили – 0:1

Гол: Силва, 56 (аг.)

Бразилия – Колумбия – 1:0

Гол: Пакета, 72

Перу – Боливия – 3:0

Голы: Лападула, 9, Куэва, 31, Пенья, 39

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В первом матче дня Венесуэла уступила Эквадору. Судьбу матча решил единственный гол, который в конце первого тайма забил Пьеро Инкапье. Защитник Байера отозвался на навес со стандарта в штрафную и, опередив соперников, головой перекинул мяч в верхний угол ворот. Форвард Динамо Эрик Рамирес провел на поле первые 45 минут, создал несколько моментов для партнеров, но после перерыва был заменен на Уртадо из Бока Хуниорс.

Чили на выезде одолел Парагвай. Забавный автогол был забит в начале второго тайма. Кипер хозяев сфокусировался, чтобы забрать мяч после навеса с углового, но сфера неожиданно попала ему в ногу и влетела в сетку.

Бразилия полностью переиграла Колумбию, однако смогла воплотить в гол лишь один из многочисленных ударов. Красивая комбинация в середине второго тайма завершилась результативным выстрелом Лукаса Пакеты, который, ворвавшись в штрафную, слета переправил мяч в сетку после филигранного паса Неймара. Таким образом, бразильцы побеждают второй раз подряд (до этого они обыграли сборную Уругвая) и увеличивают свою беспроигрышную серию до 7 матчей.

В еще одном матче Перу деклассировал Боливию, забив в ворота "зеленых" три сухих гола еще до перерыва.

Как следствие, после 13 туров Бразилия идет в турнирной таблице первой, набрав 34 очка. Далее следует Аргентина (25 пунктов) и Эквадор (20 баллов). Последняя с 7 очками – Венесуэла.

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