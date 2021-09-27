Нападающие французского Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе и Неймар поссорились, а в матче 8-го тура Лиги 1 против Монпелье (2:0) их трения вышли в публичное пространство.

Конфликт спровоцировало желание молодого чемпиона мира покинуть Парк де Пренс, утверждает L'Equipe.

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Неймар не понял намерений Мбаппе и "отблагодарил" его игнорированием на поле. Бразильский форвард грезил созданием атакующего трио Месси-Мбаппе-Неймар. В свою очередь француз чувствует себя все более изолированным в раздевалке из-за испаноязычного и бразильского кланов.

К слову, в нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Летом он ждал трансфер в мадридский Реал, но боссы ПСЖ не продали нападающего.

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