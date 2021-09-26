ПСЖ проходит чемпионат Франции без потерь очков, однако в раздевалке команды не все идеально.

На этот раз свой нрав показал Килиан Мбаппе, который завершил матч против Монпелье (2:0) без голевых действий.

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Чемпион мира за 87 минут упустил несколько роскошных моментов и покидал поле откровенно недовольным. На 89-й минуте Дракслер забил второй мяч ПСЖ, однако это вовсе не порадовало Мбаппе. Форвард обратил внимание на голевой пас Неймара, хотя до того бразилец не так охотно делился мячом. "Мне он так не отдавал!" – Мбаппе пожаловался Идриссе Гуйе, который сидел рядом.

Напомним, недавно ПСЖ всколыхнул другой скандал. Лионель Месси отказался пожимать руку тренеру Маурисио Почеттино после замены. Сейчас аргентинец травмирован, но младшие звезды команды придумывают новые инфоповоды.

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