Нападники французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе та Неймар побили горщики, а в матчі 8-го туру Ліги 1 проти Монпельє (2:0) їхні тертя вийшли в публічний простір.

Конфлікт спровокувало бажання молодого чемпіона світу покинути Парк де Пренс, стверджує L'Equipe.

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Неймар не зрозумів намірів Мбаппе та "віддячив" йому ігноруванням на полі. Бразильський форвард марив створенням атакувального тріо Мессі-Мбаппе-Неймар. Натомість француз почувається дедалі ізольованішим у роздягальні через іспаномовний і бразильський клани.

До слова, в нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі. Влітку він очікував трансферу в мадридський Реал, але боси ПСЖ не продали нападника.

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