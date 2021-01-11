Самые высокие средние показатели за первый круг Лиги 1 получили Пакета и Бен Арфа – 6,18 баллов. Стоит отметить отсутствие в символической команде двух звезд ПСЖ – Неймара и Мбаппе.

ПСЖ готовит новый контракт для Неймара

Вся команда выглядит следующим образом:

Голкипер: Навас (ПСЖ, 6)

Защитники: Дебюши (Сент-Этьен, 5,73), Маркиньос (ПСЖ, 5,9), Агерд (Ренн, 5,82), Перро (Брест, 5,76)

Полузащитники: Ди Мария (ПСЖ, 6,08), Пакета (Лион, 6,18), Рафинья (ПСЖ, 6), Бен Арфа (Бордо, 6,18)

Нападающие: Кадевере (Лион, 6,07), Йилмаз (Лилль, 6,07)

Заметим, после 19 туров турнирную таблицу Лиги 1 возглавляет Лион с 40 пунктами, на 1 очко меньше в ПСЖ и Лилля.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом