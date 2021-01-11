Найвищі середні показники за перше коло Ліги 1 отримали Пакета та Хатем Бен Арфа – 6,18 балів. Варто відзначити відсутність у символічній командій двох зірок ПСЖ – Неймара та Мбаппе.

ПСЖ готує новий контракт для Неймара

Вся команда виглядає наступним чином:

Голкіпер: Кейлор Навас (ПСЖ, 6)

Захисники: Дебюші (Сент-Етьєн, 5,73), Маркіньйос (ПСЖ, 5,9), Агерд (Ренн, 5,82), Перро (Брест, 5,76)

Півзахисники: Ді Марія (ПСЖ, 6,08), Пакета (Ліон, 6,18), Рафінья (ПСЖ, 6), Бен Арфа (Бордо, 6,18)

Нападники: Кадевере (Ліон, 6,07), Їлмаз (Лілль, 6,07)

Зауважимо, після 19 турів турнірну таблицю Ліги 1 очолює Ліон з 40 пунктами, на 1 очко менше в ПСЖ та Лілля.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом