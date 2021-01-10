Руководство парижан намерено продолжить сотрудничество со своей главной звездой Неймаром, сообщает Téléfoot.

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Представители бразильского форварда уже несколько недель ведут предварительные консультации с действующим чемпионом Франции, а вскоре стороны начнут официальные переговоры. Нынешнее соглашение 28-летнего нападающего с клубом рассчитано до лета 2022 года.

В текущем розыгрыше Лиги 1 бразилец провел 7 матчей, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов. Ранее Неймар заявлял, что хотел бы снова сыграть с Лионелем Месси в одной команде.

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