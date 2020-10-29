Как известно, Неймар не смог доиграть встречу с Истанбул Башакшехиром (2:0) в Лиге чемпионов и был заменен уже в первом тайме. Нападающий покидал поле прихрамывая и со слезами на глазах.

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По информации журналиста Мохаммеда Бухафси, бразилец сможет вернуться на поле только после ноябрьской паузы на матчи сборных. Неймар прошел обследование, которое выявило повреждение приводящей мышцы. Таким образом, он точно не сыграет против РБ Лейпциг в 3-м туре Лиги чемпионов. Неймар также пропустит поединки с Нантом и Ренном в чемпионате Франции.

Заметим, что в этом сезоне бразилец провел 4 матча в Лиге 1, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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