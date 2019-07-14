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Неймар должен взяться за голову, – Бебето

19:09 23 Читати українською
Неймар должен взяться за голову, – Бебето
Неймар / Sky Sports

Легендарный футболист сборной Бразилии Бебето призвал Неймара задуматься о своем поведении.

"Я всем сердцем надеюсь, что Неймар сможет взяться за голову. Неймар не понимает, что он делает. Он должен быть примером. Нам нужно говорить, что Неймар забивает голы и помогает сборной Бразилии.

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Я его поддерживаю, потому что он отличный игрок, и любая команда в мире нашла бы место в своём составе для него. Я очень его люблю и сильно к нему привязан.

Надеюсь, он возьмётся за голову и снова станет счастливым парнем, который делал нас счастливыми своей игрой на поле и за его пределами. Я хочу говорить о голах Неймара, а не о других вещах. Я не хочу говорить о нем в других аспектах", – цитирует Бебето L'Equipe.

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