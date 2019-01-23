Неймар: В ПСЖ чувствую себя как дома

Неймар прокомментировал слухи о возможном возвращении в Барселону.

"Я приспособился к французскому футболу. Это было легко, потому что Лига 1 очень похожа на Ла Лигу.

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Заняло немного больше времени, чтобы приспособиться культурно и к городу, но после определенного периода я чувствую, что я в Париже, как дома.

Всегда есть предположение обо мне и моем будущем, но ничего не ясно, и только если что-то произойдет, тогда я буду об этом рассуждать. Я очень рад, что обо мне говорят, потому что это показывает, что я один из лучших, но многое из того, что сказано, просто не соответствует действительности", – цитирует Неймара Marca.

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