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Неймар: Почуваю себе в ПСЖ, як вдома

00:45 1 Читать на русском
Неймар: Почуваю себе в ПСЖ, як вдома
Неймар / соцмережі

Неймар прокоментував чутки про можливе повернення в Барселону.

"Я пристосувався до французького футболу. Це було легко, тому що Ліга 1 дуже схожа на Ла Лігу.

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Зайняло трохи більше часу, щоб пристосуватися культурно і до міста, але після певного періоду я відчуваю, що я в Парижі, як вдома.

Завжди є припущення про мене і моє майбутнє, але нічого не ясно, і тільки якщо щось станеться, тоді я буду про це міркувати. Я дуже радий, що про мене говорять, тому що це показує, що я один з кращих, але багато з того, що сказано, просто не відповідає дійсності", – цитує Неймара Marca.

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Теги
Франція Неймар Неймар Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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