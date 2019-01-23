Неймар: Почуваю себе в ПСЖ, як вдома

Неймар прокоментував чутки про можливе повернення в Барселону.

"Я пристосувався до французького футболу. Це було легко, тому що Ліга 1 дуже схожа на Ла Лігу.

Неймар – про трансфер у Реал: Я все розповім, як тільки буде конкретика

Зайняло трохи більше часу, щоб пристосуватися культурно і до міста, але після певного періоду я відчуваю, що я в Парижі, як вдома.

Завжди є припущення про мене і моє майбутнє, але нічого не ясно, і тільки якщо щось станеться, тоді я буду про це міркувати. Я дуже радий, що про мене говорять, тому що це показує, що я один з кращих, але багато з того, що сказано, просто не відповідає дійсності", – цитує Неймара Marca.

6 вражаючих рішень Соларі у Реалі: "заслання" для двох зірок, ставка на бразильського "Флеша" і нового Гуті